Crisi Governo, spunta documento di alcuni deputati M5S: "Formalizzare il no al Mes" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Secondo l'Adnkronos, diversi deputati e senatori del Movimento 5 Stelle hanno chiarito gli obiettivi che il partito può sottoscrivere in un eventuale contratto. Formalizzazione del no al Mes, rinuncia al Recovery Fund, ripresa immediata delle lezioni in classe, ricalibratura del sistema sanitario nazionale. In aggiunta l'introduzione della Partita Iva di cittadinanza. Questi sono i punti elaborati e presentati in assemblea congiunta dal parlamentare Pino Cabras, che dichiara: «L'organizzazione verticistica non funziona». SportFace.

