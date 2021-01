Covid in Campania, cinquemila sanitari non si presentano alla Mostra d'Oltremare per il vaccino (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sono attesi alla Mostra d?Oltremare, ma non si presentano: 5000 medici e operatori della sanità mancano all?appello per completare la prima fase della vaccinazione anti-Covid. E,... Leggi su ilmattino (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sono attesid?, ma non si: 5000 medici e operatori della sanità mancano all?appello per completare la prima fase della vaccinazione anti-. E,...

Agenzia_Ansa : Torna ad essere la #Lombardia la regione con il maggior incremento di casi #Covid in #Italia: 2.587 in 24 ore, segu… - VincenzoDeLuca : ??COVID-19, SI INTERROMPE OGGI IN CAMPANIA LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONI. ESAURITE TUTTE LE DOSI INVIATE ALLA REGIONE… - petergomezblog : Vaccino anti-Covid, lo hanno ricevuto quasi 600mila italiani: la Campania ha utilizzato quasi tutte le dosi, la Lom… - Notiziedi_it : Covid Campania, la curva dei contagi torna a salire: 9,42%. Altre 41 vittime - lalitapetila : RT @Agenzia_Ansa: Torna ad essere la #Lombardia la regione con il maggior incremento di casi #Covid in #Italia: 2.587 in 24 ore, seguita da… -