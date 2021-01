Covid: comunità cinese di Palermo a Wenzhou per vaccinarsi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sono circa 800 i cinesi della comunità palermitana in viaggio verso casa, a Wenzhou, nella parte sud orientale della provincia cinese dello Zhejiang, per sottoporsi al vaccino anti-Covid. In molti sono già arrivati a destinazione, dopo tre tappe, almeno due tamponi e 28 giorni di quarantena. Tra viaggio e isolamento, ci vorrà un mese Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sono circa 800 i cinesi dellapalermitana in viaggio verso casa, a, nella parte sud orientale della provinciadello Zhejiang, per sottoporsi al vaccino anti-. In molti sono già arrivati a destinazione, dopo tre tappe, almeno due tamponi e 28 giorni di quarantena. Tra viaggio e isolamento, ci vorrà un mese

