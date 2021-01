Usa, Trump sempre più solo e arrabbiato al suo secondo impeachment (Di giovedì 14 gennaio 2021) Donald Trump affronta il suo secondo impeachment sempre più solo e più arrabbiato. Quando mancano meno di sette giorni alla fine del suo mandato presidenziale, la cerchia dei suoi confidenti si sta restringendo, gli uffici della Casa Bianca si stanno svuotando e il presidente è sempre più arrabbiato per non essere stato difeso con più forza dagli alleati dalle accuse che gli sono state mosse per l'assalto al Congresso della scorsa settimana. Accuse che ieri hanno portato la Camera dei rappresentanti a dare il via libera all'impeachment per "istigazione all'insurrezione", con il voto a favore anche di 10 repubblicani. secondo quanto riferito al Washington Post da consiglieri e collaboratori, Trump ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 14 gennaio 2021) Donaldaffronta il suopiùe più. Quando mancano meno di sette giorni alla fine del suo mandato presidenziale, la cerchia dei suoi confidenti si sta restringendo, gli uffici della Casa Bianca si stanno svuotando e il presidente èpiùper non essere stato difeso con più forza dagli alleati dalle accuse che gli sono state mosse per l'assalto al Congresso della scorsa settimana. Accuse che ieri hanno portato la Camera dei rappresentanti a dare il via libera all'per "istigazione all'insurrezione", con il voto a favore anche di 10 repubblicani.quanto riferito al Washington Post da consiglieri e collaboratori,...

