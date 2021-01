The Medium diventa live action grazie ad un terrificante trailer dalle atmosfere alla Silent Hill (Di giovedì 14 gennaio 2021) Uno dei primi giochi ad essere rivelato come esclusiva next-gen è stato The Medium, il nuovo horror dei ragazzi di Bloober Team. Sebbene lo studio non sia estraneo al genere, The Medium è un titolo diverso poiché lascia la prospettiva in prima persona a favore di una telecamera fissa, come una sorta di richiamo old school. Ora lo studio ha pubblicato sul suo canale YouTube un video live action davvero terrificante. Il trailer è, come detto, un live action con attori veri: anche se l'inizio sembra tranquillo, con il proseguire dei secondi diventa sempre più intenso. Le sezioni dedicate al mondo degli spiriti sono visionabili verso la seconda metà del video e gli effetti sono davvero spaventosi. L'elemento dual world del gioco è uno dei ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 14 gennaio 2021) Uno dei primi giochi ad essere rivelato come esclusiva next-gen è stato The, il nuovo horror dei ragazzi di Bloober Team. Sebbene lo studio non sia estraneo al genere, Theè un titolo diverso poiché lascia la prospettiva in prima persona a favore di una telecamera fissa, come una sorta di richiamo old school. Ora lo studio ha pubblicato sul suo canale YouTube un videodavvero. Ilè, come detto, uncon attori veri: anche se l'inizio sembra tranquillo, con il proseguire dei secondisempre più intenso. Le sezioni dedicate al mondo degli spiriti sono visionabili verso la seconda metà del video e gli effetti sono davvero spaventosi. L'elemento dual world del gioco è uno dei ...

Linkerbiz : Come l’effetto covid sta rivoluzionando la moda #TheNextNormal 10 - cinespression : The Medium: L’orrore dei due mondi nel nuovo Live Action Trailer - CELI_NLP : RT @hfarmspa: Da anni @CELI_NLP, la nostra società di AI, sostiene iniziative di digital humanities con svariati enti culturali. Come il pr… - darkskywriter : Spero proprio che il mio PC ce la farà a farlo girare perché The Medium è il primo vg horror originale che mi inter… - GamingTalker : The Medium ci spaventa (ancora) con il nuovo trailer live action -