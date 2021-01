Startup e innovazione: prosegue la crescita nonostante la pandemia (Di giovedì 14 gennaio 2021) nonostante l’emergenza pandemica e la crisi economica, è importante sottolineare come la risposta del mondo delle Startup sia stata sinonimo di forza e resilienza per adattarsi alle nuove condizioni del mercato, con prontezza e tenacia grazie alla loro flessibilità e capacità di innovare anche in un contesto economico e sociale difficile come quello che si sta vivendo nel Paese negli ultimi mesi. In base ai dati del Ministero dello Sviluppo Economico, relativi al terzo trimestre 2020, le Startup iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese erano 12.068, ovvero 572 in più rispetto al trimestre precedente. L’ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori) come punto di riferimento italiano del mondo Startup e innovazione ha presentato importanti contributi e progetti sia al mondo delle ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 gennaio 2021)l’emergenza pandemica e la crisi economica, è importante sottolineare come la risposta del mondo dellesia stata sinonimo di forza e resilienza per adattarsi alle nuove condizioni del mercato, con prontezza e tenacia grazie alla loro flessibilità e capacità di innovare anche in un contesto economico e sociale difficile come quello che si sta vivendo nel Paese negli ultimi mesi. In base ai dati del Ministero dello Sviluppo Economico, relativi al terzo trimestre 2020, leiscritte alla sezione speciale del registro delle imprese erano 12.068, ovvero 572 in più rispetto al trimestre precedente. L’ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori) come punto di riferimento italiano del mondoha presentato importanti contributi e progetti sia al mondo delle ...

LVentureGroup : ?? #StartupOnFire! ?? €6.5M di investiti nelle #startup di LVenture Group! #CDPVentureCapital SGR investe €2.5M catal… - alesmilani : Investire in startup? I 10 consigli per scovare le migliori occasioni (ma occhio ai rischi) - lucazanon_ : RT @fusi79: #Cdp Venture Capital Sgr - Fondo Nazionale Innovazione ha co-investito in 10 #startup del portafoglio di #LVenture, holding di… - Notiziedi_it : CES 2021: opportunità e trend dal mondo startup e innovazione con anche “scale-up italiane” - IngegneriaR3 : #premi @MYllenniumAward, il primo premio generazionale italiano rivolto ai Millennials. Scadenza domande: 10 Maggio… -