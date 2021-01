Sport in tv oggi (giovedì 14 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di giovedì 14 gennaio 2021) oggi giovedì 14 gennaio ci aspetta una giornata ricca di Sport. Da non perdere la sprint femminile a Oberhof valida per la Coppa del Mondo di biathlon, ci sarà da divertirsi anche con le qualificazioni degli Australian Open di tennis e con la penultima tappa della Dakar. programma appetitoso per la fase a gironi dei Mondiali di pallamano maschile, tanto calcio con due ottavi di finale della Coppa Italia (Sassuolo-SPAL e Atalanta-Cagliari) e altri incontri di spicco all’estero. In serata l’Olimpia Milano sfida l’Alba Berlino nell’Eurolega di basket e poi sotto con una notte rovente: inizia la Prada Cup, c’è subito Luna Rossa in acqua contro Ineos per incominciare l’assalto alla America’s Cup! Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021)14ci aspetta una giornata ricca di. Da non perdere la sprint femminile a Oberhof valida per la Coppa del Mondo di biathlon, ci sarà da divertirsi anche con le qualificazioni degli Australian Open di tennis e con la penultima tappa della Dakar.appetitoso per la fase a gironi dei Mondiali di pallamano maschile, tanto calcio con due ottavi di finale della Coppa Italia (Sassuolo-SPAL e Atalanta-Cagliari) e altri incontri di spicco all’estero. In serata l’Olimpia Milano sfida l’Alba Berlino nell’Eurolega di basket e poi sotto con una notte rovente: inizia la Prada Cup, c’è subito Luna Rossa in acqua contro Ineos per incominciare l’assalto alla America’s Cup! Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Sport oggi Sport Invernali oggi: orari, calendario, tv, streaming. Tutti gli eventi del 13 gennaio OA Sport Renzi apre la crisi, Conte in bilico: i titoli dei quotidiani in edicola

Politica in primo piano sui quotidiani in edicola oggi, giovedì 14 gennaio ... Negli Usa, intanto, parte ufficialmente il secondo impeachment di Donald Trump. Per lo sport, infine, spazio alla Coppa ...

Roma; Pedro recupera per il derby

Buona notizia in casa Roma: Fonseca ha recuperato Pedro per il derby di venerdi' sera. Lo spagnolo e' tornato in gruppo oggi dopo aver smaltito ...

