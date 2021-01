Sì a impeachment di Trump per la seconda volta: non era mai successo. Il video (Di giovedì 14 gennaio 2021) Milano, 14 gen. (askanews) – La Camera dei deputati degli Stati Uniti ha votato sì all’impeachment per il 45esimo presidente. È la seconda volta per Donald Trump, non era mai successo nella storia americana. A votare sì insieme con i democratici, guidati da Nancy Pelosi, anche 10 repubblicani. Il voto è avvenuto in una Capitol Hill militarizzata da migliaia di uomini della Guardia Nazionale che presidiano dentro e fuori il Congresso: sono giorni di grande allarme dopo l’assalto dei sostenitori di Trump il 6 gennaio, assalto alla base del nuovo impeachment in cui Trump è accusato, si legge nel documento ufficiale, di “aver istigato all’insurrezione”. Poco dopo Trump ha pubblicato un discorso sull’account twitter ufficiale della Casa ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 gennaio 2021) Milano, 14 gen. (askanews) – La Camera dei deputati degli Stati Uniti ha votato sì all’per il 45esimo presidente. È laper Donald, non era mainella storia americana. A votare sì insieme con i democratici, guidati da Nancy Pelosi, anche 10 repubblicani. Il voto è avvenuto in una Capitol Hill militarizzata da migliaia di uomini della Guardia Nazionale che presidiano dentro e fuori il Congresso: sono giorni di grande allarme dopo l’assalto dei sostenitori diil 6 gennaio, assalto alla base del nuovoin cuiè accusato, si legge nel documento ufficiale, di “aver istigato all’insurrezione”. Poco dopoha pubblicato un discorso sull’account twitter ufficiale della Casa ...

