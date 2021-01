Renzi apre la crisi | Conte in bilico | i titoli dei quotidiani in edicola

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPolitica in primo piano suiinoggi, giovedì 14 gennaio. Le aperture sono tutte per ladi governo. Nella giornata di ieri, infatti, il leader di Italia Viva Matteo“ha ritirato” le ministre dal governondo ufficialmente la. Negli Usa, intanto, parte ufficialmente il secondo impeachment di Donald Trump. Per lo sport, infine, spazio alla Coppa Italia: tutte in difficoltà le big, tutte comunque qualificate. See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.