P&G e casa del futuro: la presentazione al CES 2021 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Al CES 2021, la Procter & Gamble, meglio conosciuta come P&G, propone il suo modo di vedere la casa del futuro tramite la sua piattaforma LifeLab Everyday nata per l’evento La P&G per il terzo anno consecutivo partecipa al CES 2021. Purtroppo, e non è la sola, a dover fare i conti con una presentazione diversa causa pandemia da Covid-19. La fiera per eccellenza della tecnologia non poteva che avere delle presentazioni particolari da parte delle aziende partecipanti. P&G non è stata da meno. Ha introdotto la sua piattaforma virtuale dove al suo interno è possibile vedere la direzione che il colosso americano vuole intraprendere negli anni a venire. Ricordiamoci che la Procter & Gamble è presente in maniera costante all’interno delle nostre case, in quanto i brand più famosi per la ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 14 gennaio 2021) Al CES, la Procter & Gamble, meglio conosciuta come P&G, propone il suo modo di vedere ladeltramite la sua piattaforma LifeLab Everyday nata per l’evento La P&G per il terzo anno consecutivo partecipa al CES. Purtroppo, e non è la sola, a dover fare i conti con unadiversa causa pandemia da Covid-19. La fiera per eccellenza della tecnologia non poteva che avere delle presentazioni particolari da parte delle aziende partecipanti. P&G non è stata da meno. Ha introdotto la sua piattaforma virtuale dove al suo interno è possibile vedere la direzione che il colosso americano vuole intraprendere negli anni a venire. Ricordiamoci che la Procter & Gamble è presente in maniera costante all’interno delle nostre case, in quanto i brand più famosi per la ...

itsjoelpimentel : home boy in 305 @ Miami, Florida - matteosalvinimi : Verso le 22.25 in diretta su Rete 4 con Mario Giordano per la prima puntata di #fuoridalcoro del nuovo anno. A lui… - MarroneEmma : E quanto tempo ci vuole.. #pezzodicuore @amorosoof ?? - moro_thomas : @burrofuso1234 @ComunistaRosso No io in verità non lo sono,e sono per un aiuto concreto attraverso l’unico mezzo po… - mattia_mat : RT @portaluppiluigi: Con 'disciplina e onore'. In fila per tre con il resto di due . Come vi pare ma #AvantiSenzaConte p.s. si legge il se… -

Ultime Notizie dalla rete : P&G casa Buoni postali serie Q/P collocati con cartaceo modificato solo parzialmente Altalex Red-hot markets allow PE groups to load up targets with extra debt

Private equity groups are seizing on ultra-low borrowing costs to fund a flurry of acquisitions that will load up indebted companies with yet more loans, underlining concerns over the threat posed by ...

Corporate PAC promises unlikely to have major impact

Some powerful corporations are cutting off their corporate PAC donations to lawmakers who objected to the Electoral College results.

Private equity groups are seizing on ultra-low borrowing costs to fund a flurry of acquisitions that will load up indebted companies with yet more loans, underlining concerns over the threat posed by ...Some powerful corporations are cutting off their corporate PAC donations to lawmakers who objected to the Electoral College results.