Nuovo Dpcm: Conte decide a che ora possiamo andare a trovare i parenti (Di giovedì 14 gennaio 2021) Oggi verrà approvato il Nuovo Dpcm che entrerà in vigore a partire da sabato 16 gennaio. La stretta del Governo si a ancora più rigorosa. Verrà approvato oggi il Nuovo Decreto varato dal premier Giuseppe Conte che entrerà in vigore il 16 gennaio e le cui misure avranno validità fino al 5 marzo. Eccezione Fatta L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Oggi verrà approvato ilche entrerà in vigore a partire da sabato 16 gennaio. La stretta del Governo si a ancora più rigorosa. Verrà approvato oggi ilDecreto varato dal premier Giuseppeche entrerà in vigore il 16 gennaio e le cui misure avranno validità fino al 5 marzo. Eccezione Fatta L'articolo proviene da Leggilo.org.

rtl1025 : ?? Nel nuovo #dpcm, è intenzione del governo confermare il divieto di spostamento anche in zona gialla e vietare l'a… - TgLa7 : #Speranza Nel nuovo #Dpcm, il governo vuole confermare il divieto di spostamento fra Regioni anche in zona gialla e… - FedericoDinca : Come ha ricordato oggi il ministro @robersperanza, l’Italia ha firmato accordi per 250mln di fiale di vaccino e la… - mummy53690440 : Nuovo dpcm, l'Italia quasi tutta arancione da domenica. Speranza QUESTO QUANDO DA LE DIMISSIONI???????????????? - _valee16_ : @Agenzia_Ansa Si sa quando ci sarà la diretta di Conte sul nuovo dpcm? -