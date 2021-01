Legge di Bilancio 2021: mappa delle novità per lavoratori e famiglie (Di giovedì 14 gennaio 2021) Una volta concluso il suo iter parlamentare, la Legge di Bilancio 2021 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale con una serie di importanti novità in materia di lavoro e sostegno alle famiglie. La quasi totalità delle disposizioni entrate in vigore dal 1º gennaio ricalcolano il Disegno di Legge approdato settimane fa in Parlamento. Si parte dal tema degli esoneri contributivi sino ad arrivare a tutta una serie di disposizioni speciali introdotte a seguito dell’emergenza COVID-19. Non mancano, infine, le proroghe ad una serie di misure (quali Opzione donna e APE sociale) già presenti da tempo nel nostro ordinamento. Analizziamo nel dettaglio le principali novità introdotte in tema di famiglie e lavoratori dalla ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Una volta concluso il suo iter parlamentare, ladiè stata pubblicata in Gazzetta ufficiale con una serie di importantiin materia di lavoro e sostegno alle. La quasi totalitàdisposizioni entrate in vigore dal 1º gennaio ricalcolano il Disegno diapprodato settimane fa in Parlamento. Si parte dal tema degli esoneri contributivi sino ad arrivare a tutta una serie di disposizioni speciali introdotte a seguito dell’emergenza COVID-19. Non mancano, infine, le proroghe ad una serie di misure (quali Opzione donna e APE sociale) già presenti da tempo nel nostro ordinamento. Analizziamo nel dettaglio le principaliintrodotte in tema didalla ...

matteosalvinimi : #Salvini: Perché non dare anche ai farmacisti la possibilità di vaccinare chi lo desidera? Ma occorre non solo prev… - bendellavedova : Dopo una legge di Bilancio piena di bonus e mance, ora il Governo torna a invocare un nuovo scostamento di bilancio… - marattin : La mia intervista di stamani a Il Sole 24 Ore. Il Recovery Plan non è una “grande legge di Bilancio”, o un “nuovo f… - Lavorosole24ore : Legge di bilancio 2021, ammortizzatori sociali non solo Covid-19 - Mattialei : @petergomezblog 'La trasformazione in show', la votazione della legge di bilancio in 36 ore senza poterla modificar… -