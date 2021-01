Galli: “Non vaccinate chi è guarito” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Galli si dice furioso circa i protocolli di vaccinazione contro il Coronavirus. “Sono fuori di me“, ha dichiarato ieri a La7. “Più di 2 milioni sono in Italia i guariti da Covid-19 che sanno di esserlo. Nessun dato scientifico sostiene la immediata necessità e la sicurezza del vaccino nel loro caso. Nei guariti non va quindi praticato almeno fino a che non ne sapremo di più”. Così scrive su Twitter Massimo Galli, dopo essere andato in onda su La7, visibilmente arrabbiato. Ha anche sbottato contro l’attuale crisi di governo, asserendo che: “Sono al lavoro dalle 6 e sento solo luoghi comuni”. Poi, alla domanda della Gruber: “Perché vaccinare chi è guarito dal Covid?” il direttore delle Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano ha risposto che, in primis, non è d’accordo nemmeno sulla seconda dose differita: “Non ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 14 gennaio 2021)si dice furioso circa i protocolli di vaccinazione contro il Coronavirus. “Sono fuori di me“, ha dichiarato ieri a La7. “Più di 2 milioni sono in Italia i guariti da Covid-19 che sanno di esserlo. Nessun dato scientifico sostiene la immediata necessità e la sicurezza del vaccino nel loro caso. Nei guariti non va quindi praticato almeno fino a che non ne sapremo di più”. Così scrive su Twitter Massimo, dopo essere andato in onda su La7, visibilmente arrabbiato. Ha anche sbottato contro l’attuale crisi di governo, asserendo che: “Sono al lavoro dalle 6 e sento solo luoghi comuni”. Poi, alla domanda della Gruber: “Perché vaccinare chi èdal Covid?” il direttore delle Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano ha risposto che, in primis, non è d’accordo nemmeno sulla seconda dose differita: “Non ...

