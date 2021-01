E’ morto “Stacchin” il re del gol di Pastena

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Era il terrore dei portieri e degli arbitri. Era il re del gol negli innumerevoli tornei dei bar ed estivi che si svolgevano a Salerno. E’Antonio Romano, da tutti conosciuto come “”, i cui funerali si svolgeranno questa mattina alle 9.30 alla chiesa di via Madonna di Fatima. Cannoniere vecchio stampo, gomiti alti, protezione della palla -un’impresa toglierli il pallone, fiuto del gol e stangata alla Margiotta.era tutto questo, figlio di una generazione di calciatori salernitani forse nata in un’epoca sbagliata. Oggi come oggi giocherebbe tranquillamente almeno in serie B. Era la Salerno del calcio, in estate era tutto un fiorire di calcio e di grande qualità. La squadra del Bar Marino (aprima era all’angolo dove oggi c’è la gioielleria Margherita e poi spostatosi praticamente difronte) ...