Coronavirus: Comitato emergenza Oms su varianti, vaccini e certificati viaggi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Milano, 14 gen. (Adnkronos Salute) - Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha convocato per oggi il Comitato di emergenza anticipando di 2 settimane la data programmata per la sesta riunione dell'organismo. Un cambio di piani dovuto al fatto che si sono presentate questioni delicate che "richiedono una discussione urgente", spiega l'Oms nell'annunciare il vertice odierno. Sul tavolo ci sono infatti le "recenti varianti" emerse e rilevate in più parti del mondo, e necessarie "considerazioni sull'uso della vaccinazione" da affrontare insieme al tema dei "certificati di test per i viaggi internazionali", una specie di passaporti sanitari. Dopo l'incontro il pool di esperti rilascerà una dichiarazione con una serie di raccomandazioni per l'Oms e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Milano, 14 gen. (Adnkronos Salute) - Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha convocato per oggi ildianticipando di 2 settimane la data programmata per la sesta riunione dell'organismo. Un cambio di piani dovuto al fatto che si sono presentate questioni delicate che "richiedono una discussione urgente", spiega l'Oms nell'annunciare il vertice odierno. Sul tavolo ci sono infatti le "recenti" emerse e rilevate in più parti del mondo, e necessarie "considerazioni sull'uso della vaccinazione" da affrontare insieme al tema dei "di test per iinternazionali", una specie di passaporti sanitari. Dopo l'incontro il pool di esperti rilascerà una dichiarazione con una serie di raccomandazioni per l'Oms e ...

ProtCivPalma : #AvvisoFVG #CoronaVirus Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, vista la nota del Mi… - ___________Luca : Il Ministero della Salute israeliano ha presentato al Comitato Costituzione, Legge e Giustizia del Parlamento la pr… - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: #Coronavirus in #AltoAdige. Le soglie di rischio per entrare in una determinata fascia dovrebbero essere riviste al riba… - TgrRai : RT @TgrAltoAdige: #Coronavirus in #AltoAdige. Le soglie di rischio per entrare in una determinata fascia dovrebbero essere riviste al riba… - TgrAltoAdige : #Coronavirus in #AltoAdige. Le soglie di rischio per entrare in una determinata fascia dovrebbero essere riviste a… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Comitato Coronavirus ultime notizie. Tar Lombardia sospende ordinanza sulla Dad. Record morti in Gran ... Il Sole 24 ORE Coronavirus: Comitato emergenza Oms su varianti, vaccini e certificati viaggi

Milano, 14 gen. (Adnkronos Salute) - Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha convocato per oggi il Comitato di emergenza anticipando di 2 ...

Legge regionale su turismo equestre: le dichiarazioni di Sospiri

"La crisi che ha colpito il comparto turistico generata dall’emergenza Covid, impone di sfruttare le potenzialità esistenti sul territorio" ...

Milano, 14 gen. (Adnkronos Salute) - Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha convocato per oggi il Comitato di emergenza anticipando di 2 ..."La crisi che ha colpito il comparto turistico generata dall’emergenza Covid, impone di sfruttare le potenzialità esistenti sul territorio" ...