Charles Leclerc ha il covid/ “In contatto con un positivo, a casa con lievi sintomi” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ha il covid Charles Leclerc: il talentuoso pilota della scuderia Ferrari di Formula 1, lo ha comunicato attraverso i social Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ha il: il talentuoso pilota della scuderia Ferrari di Formula 1, lo ha comunicato attraverso i social

SkySportF1 : ULTIM'ORA #Formula1 @Charles_Leclerc positivo al Covid-19 dopo l'ultimo tampone effettuato ieri come da protocolli… - SkySportF1 : Tutti i dettagli e il comunicato della @ScuderiaFerrari sulla positività di @Charles_Leclerc al Covid-19 #SkyMotori… - automotorinews : ??Charles #Leclerc positivo al #COVID?19 ???? Il pilota della #Ferrari è in isolamento a #Monaco Le sue condizioni… - giusy98_juvee : Minchia siete pesanti come la merda. Charles Leclerc si è andato a fare una cazzo di vacanza dopo che per quasi un… - neverbealone89 : @Charles_Leclerc Rimettiti presto @Charles_Leclerc !!!!! Ti siamo vicini, speriamo che i sintomi continuino ad essere lievi ?????????????? -