Australia, Joe il piccione ha volato 13mila chilometri dagli Usa. E ora rischia la soppressione (Di giovedì 14 gennaio 2021) Melbourne, 14 gen – Joe è un piccione viaggiatore che ha attraversato la bellezza di 13 mila chilometri dell’Oceano Pacifico, volando dagli Stati Uniti all’Australia. Ma ora, a causa delle rigide regole che tutelano l’ecosistema Australiano, rischia la soppressione. Joe il piccione contro l’Australia Per le autorità sanitarie Australiane Joe il piccione è infatti una vera e propria minaccia per gli animali e si sta contemplando l’idea di ucciderlo. Kevin Celli-Bird è il primo ad aver accolto Joe in casa sua, dopo ave scoperto l’uccello completamente esausto nel cortile di casa sua a Melbourne il 26 dicembre scorso. Il piccione era scomparso da una gara che si era svolta negli Usa, in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Melbourne, 14 gen – Joe è unviaggiatore che ha attraversato la bellezza di 13 miladell’Oceano Pacifico, volandoStati Uniti all’. Ma ora, a causa delle rigide regole che tutelano l’ecosistemano,la. Joe ilcontro l’Per le autorità sanitariene Joe ilè infatti una vera e propria minaccia per gli animali e si sta contemplando l’idea di ucciderlo. Kevin Celli-Bird è il primo ad aver accolto Joe in casa sua, dopo ave scoperto l’uccello completamente esausto nel cortile di casa sua a Melbourne il 26 dicembre scorso. Ilera scomparso da una gara che si era svolta negli Usa, in ...

Australia, Joe il piccione ha volato 13mila chilometri dagli Usa. E ora rischia la soppressione Il Primato Nazionale

