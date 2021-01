Allievi infermieri, nessun tirocinio se non si vaccinano: ecco cos’è successo (Di giovedì 14 gennaio 2021) . Università Cattolica Sacro Cuore: “Tuteliamo i pazienti” I responsabili dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Brescia hanno comunicato tramite… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di giovedì 14 gennaio 2021) . Università Cattolica Sacro Cuore: “Tuteliamo i pazienti” I responsabili dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Brescia hanno comunicato tramite… L'articolo proviene da MeteoWeek.

HuffPostItalia : A Brescia niente tirocinio per gli allievi infermieri che non fanno il vaccino - MaxCharmed : RT @HuffPostItalia: A Brescia niente tirocinio per gli allievi infermieri che non fanno il vaccino - GarneWrex : RT @HuffPostItalia: A Brescia niente tirocinio per gli allievi infermieri che non fanno il vaccino - vinnix63 : RT @HuffPostItalia: A Brescia niente tirocinio per gli allievi infermieri che non fanno il vaccino - MassimoRiserbo5 : RT @HuffPostItalia: A Brescia niente tirocinio per gli allievi infermieri che non fanno il vaccino -