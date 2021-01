Solidengineering | progettare in 3D | video-lezioni per bambini Platea mondiale per l’esordio di LabsforKids

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) In un periodo di corsi online per grandi e piccoli, c’è un progetto nato a Bari, capace di attirare l’attenzione internazionale al punto che un colosso dei software come Dassault Systemes lo presenterà ad unanel corso della prossima 3D Experience World, la convention dedicata alla progettazione in SolidWorks (CAD 3D). È, il laboratorio per i progettisti del futuro di, azienda che fa parte di SolidWorld Group, fondata da Renzo Trisolini e Piero Todaro, specializzata in tecnologie 3D per tutto il Sud Italia.è un laboratorio gratuito ed aperto a tutti dedicato aidai 6 anni di età, che li rende protagonisti di un’esperienza a 360° nel mondo della progettazione, grazie alle tecnologie più moderne. Il progetto è nato due ...