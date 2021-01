“Se ti dicono che sono morto, non crederci”, la leggenda di Nuvolari che umiliò i tedeschi con una piccola Alfa (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Verità propone oggi alcuni stralci dell’articolo pubblicato da Panorama firmato da Lorenzo Del Boca e incentrato sulla figura quasi mitica di Tazio Nuvolari, mantovano di Castel d’Ario, che, prima di diventare una leggenda dei circuiti automobilistici, fu il profeta di un tempo nuovo. Nuvolari é stato un precursore, lui che ha scommesso sui primi cavalli a motore in un’epoca in cui avvenne il passaggio dalla società contadina a quella industriale. Le prime auto da corsa, se così si potevano definire, avevano capacità davvero limitate, basti pensare che in una gara da Parigi a Rouen, il più veloce a percorrere quei 126 chilometri impiegò 6 ore e 48 minuti. Anche il padre di Nuvolari, possidente proprietario agricolo, aveva acquistato uno di quei portenti della tecnologia: Il «Nivola» la «rubò», una notte, per ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Verità propone oggi alcuni stralci dell’articolo pubblicato da Panorama firmato da Lorenzo Del Boca e incentrato sulla figura quasi mitica di Tazio, mantovano di Castel d’Ario, che, prima di diventare unadei circuiti automobilistici, fu il profeta di un tempo nuovo.é stato un precursore, lui che ha scommesso sui primi cavalli a motore in un’epoca in cui avvenne il passaggio dalla società contadina a quella industriale. Le prime auto da corsa, se così si potevano definire, avevano capacità davvero limitate, basti pensare che in una gara da Parigi a Rouen, il più veloce a percorrere quei 126 chilometri impiegò 6 ore e 48 minuti. Anche il padre di, possidente proprietario agricolo, aveva acquistato uno di quei portenti della tecnologia: Il «Nivola» la «rubò», una notte, per ...

borghi_claudio : Ma quanti di quelli che dicono sempre andiamonellepiazzehhh siamomilionihhh hanno fatto UN tweet contro il governo… - borghi_claudio : Siamo alla fase: insultate i renziani su internet, pubblicate sondaggi che dicono che sbagliano e chiamate pedullà… - enricoruggeri : Giro con la mascherina, mi disinfetto, faccio un tampone alla settimana e lo faccio fare a tutti quelli che lavoran… - acord1410 : @danieleviotti @BentivogliMarco Non so cosa dicono gli esperti, ma uno che vuole prestare soldi a l'Italia e vede c… - elisabombshell : @lallyspunkyx 'No ma non sono di parte' e poi si fa i pranzetti col ratto?? un minimo di solidarietà per MTR no perc… -

Ultime Notizie dalla rete : dicono che Quelli che dicono che Renzi è un cospirazionista Tp24 L’ascesa di COVID-19 e il crollo dei virus influenzali

Dall’uso delle mascherine al frequente lavaggio delle mani fino al distanziamento sociale, le misure adottate per cercare di controllare la pandemia da SARS-CoV-2 stanno stroncando l’influenza stagion ...

Iata: basta quarantene, più test e tamponi

“ L’unica possibilità di ripartire è di rendere obbligatori i test per chi vola, come i tamponi prima della partenza e arrivare alla diffusione del vaccino”. A dirlo Alexandre de Juniac, direttore gen ...

Dall’uso delle mascherine al frequente lavaggio delle mani fino al distanziamento sociale, le misure adottate per cercare di controllare la pandemia da SARS-CoV-2 stanno stroncando l’influenza stagion ...“ L’unica possibilità di ripartire è di rendere obbligatori i test per chi vola, come i tamponi prima della partenza e arrivare alla diffusione del vaccino”. A dirlo Alexandre de Juniac, direttore gen ...