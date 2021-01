LIVE Dakar 2021, la tappa di oggi in DIRETTA: Benanvides guadagna su Cornejo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.16 MOTO – Colpo di scena: in testa sempre Brabec, ma Kevin Benanvides (Honda) ha scavalcato Jose Ignacio Cornejo Florimo. Si riaccende la battaglia per la classifica. 9.55 AUTO – Stéphane Peterhansel ha scavalcato il rivale Nasser Al-Attiyah al terzo intermedio. Il distacco in chiave classifica però è sempre molto ampio. 9.40 QUAD – Invariata la classifica dopo un paio di intermedi con l’argentino Italo Pedemonte che guida sempre davanti al leader della classifica Manuel Andújar (7240 Team). 9.31 MOTO – Continua a fare la voce grossa Ricky Brabec (MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021) che guida sempre sul compagno di squadra Jose Ignacio Cornejo Florimo. Vantaggio importante del cileno sul rivale Benavides. 9.15 AUTO – Yazeed Al-Rajhi davanti ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.16 MOTO – Colpo di scena: in testa sempre Brabec, ma Kevin(Honda) ha scavalcato Jose IgnacioFlorimo. Si riaccende la battaglia per la classifica. 9.55 AUTO – Stéphane Peterhansel ha scavalcato il rivale Nasser Al-Attiyah al terzo intermedio. Il distacco in chiave classifica però è sempre molto ampio. 9.40 QUAD – Invariata la classifica dopo un paio di intermedi con l’argentino Italo Pedemonte che guida sempre davanti al leader della classifica Manuel Andújar (7240 Team). 9.31 MOTO – Continua a fare la voce grossa Ricky Brabec (MONSTER ENERGY HONDA TEAM) che guida sempre sul compagno di squadra Jose IgnacioFlorimo. Vantaggio importante del cileno sul rivale Benavides. 9.15 AUTO – Yazeed Al-Rajhi davanti ...

