Lazio-Roma: Inzaghi e la firma per prolungare il progetto (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Al derby la Lazio arriva con un rebus. Manca ancora la firma all'accordo per rinnovare il contratto di Simone Inzaghi in scadenza a giugno. E così la questione appare in bilico. Anche se lo stesso ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Al derby laarriva con un rebus. Manca ancora laall'accordo per rinnovare il contratto di Simonein scadenza a giugno. E così la questione appare in bilico. Anche se lo stesso ...

reportrai3 : Natale Di Cola, segretario Cgil Roma Lazio: 'se domani a Roma non morisse più nessuno e non ci fosse richiesta di c… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 3-0 Parma Bologna 2-2 Udinese Crotone 1-3 Roma Lazio 2-1 Fiorentina Sampdoria 2-1 Inte… - Eurosport_IT : ?Lecce ?Roma ??SPAL ?Lazio ?Juve ??Napoli ?Parma ?Bologna ?Sassuolo ?Atalanta ?Samp ?Cagliari ?Bologna ?Crotone ?Sp… - sportli26181512 : Qualche rinvio, ora aria di svolta. Inzaghi, una firma per prolungare il progetto: Qualche rinvio, ora aria di svol… - sportli26181512 : Clausole e new entry: Fonseca padrone del suo destino. Ma deve andare in Champions: Clausole e new entry: Fonseca p… -