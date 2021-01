Grande Fratello Vip, “Mario Ermito si ficcava nel letto di Giacomo Urtis e ora si trasferisce a casa sua” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) È scattata la scintilla nella casa del Grande Fratello Vip tra Giacomo Urtis e Mario Ermito? Ne è convinta l’opinionista di Barbara D’Urso Deianira Marzano che ha rilanciato il gossip svelato a Mattino 5 dal paparazzo Franco Alajmo sostenendo che la nuova coppia tra ex concorrenti del reality sarebbe proprio quella formata dal chirurgo e dall’attore. “Sì ragazzi, avete indovinato. La coppia è Ermito-Urtis”, ha scritto su Instagram Deianira Marzano. Poi ha aggiunto ulteriori dettagli: “Avete presente la cosa di quei due giocatori del GF e delle loro effusioni? Adesso vi dico tutto. Sì, ragazzi avete proprio indovinato. La coppia è quella formata da Mario Ermito e Giacomo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) È scattata la scintilla nelladelVip tra? Ne è convinta l’opinionista di Barbara D’Urso Deianira Marzano che ha rilanciato il gossip svelato a Mattino 5 dal paparazzo Franco Alajmo sostenendo che la nuova coppia tra ex concorrenti del reality sarebbe proprio quella formata dal chirurgo e dall’attore. “Sì ragazzi, avete indovinato. La coppia è”, ha scritto su Instagram Deianira Marzano. Poi ha aggiunto ulteriori dettagli: “Avete presente la cosa di quei due giocatori del GF e delle loro effusioni? Adesso vi dico tutto. Sì, ragazzi avete proprio indovinato. La coppia è quella formata da...

CarloCalenda : Abbiamo l’espressione perfetta che sintetizza la riduzione della politica a Grande Fratello VIP. - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', Dayane in lacrime: 'Sono stanca di soffrire' #GrandeFratelloVip - matteorenzi : Di fronte alla gravissima situazione che stiamo vivendo in Italia serve la politica: che è studiare, riflettere, pr… - pezslaugh : Tra l'altro Cinecittà non vuol dire Grande Fratello o Mediaset o Rai o Studi televisivi. Ma vuol dire Arte, Cinema,… - story96010 : RT @itsmwengo: ‘Non si può pretendere l’esclusività di un’amicizia all’interno del grande fratello’ Mamma mia MRT devi vincere #GFVIP htt… -