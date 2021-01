Ecco cosa contiene il Piano nazionale di ripresa e resilienza da 210 miliardi Ottenuto il via libera del Governo andrà ora in Parlamento

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato la scorsa notte la proposta didi(PNRR), che sarà inviata ora al. Ildovrà dare attuazione al programma Next Generation EU, varato dall’Unione europea per integrare il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 alla luce delle conseguenze economiche e sociali della pandemia. “L’azione di rilancio del Paese delineata dal– fa sapere Palazzo Chigi – è guidata da obiettivi di policy e interventi connessi ai tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale”. “Il– si legge ancora nella nota diramata dal– consente di affrontare, in modo radicale, le ...