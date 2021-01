Di Marzio, idea Mandzukic per il Milan: avviati contatti col procuratore del croato (Di giovedì 14 gennaio 2021) Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Milan starebbe valutando l’acquisto di Mario Mandžuki? per il ruolo di vice-Ibra. Il croato, che è svincolato, nei giorni scorsi sembrava a un passo dalla Lokomotiv Mosca, prima delle sirene rossonere. In tal senso il club rossonero ha già avviato alcuni contatti col procuratore dell’attaccante nella giornata di ieri: resta da valutare se il Milan voglia fare sul serio, nel caso proponendo un accordo economico. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) Secondo quanto riferito da Gianluca Di, ilstarebbe valutando l’acquisto di Mario Mandžuki? per il ruolo di vice-Ibra. Il, che è svincolato, nei giorni scorsi sembrava a un passo dalla Lokomotiv Mosca, prima delle sirene rossonere. In tal senso il club rossonero ha già avviato alcunicoldell’attaccante nella giornata di ieri: resta da valutare se ilvoglia fare sul serio, nel caso proponendo un accordo economico. SportFace.

