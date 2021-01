DayDreamer puntata del 21 gennaio 2021, gelosie e scioccanti rivelazioni (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Yigit sarà sempre più vicino a Sanem, inoltre si scoprirà qualcosa di alquanto sorprendente su di lui. Intanto, un ballo potrebbe far riavvicinare momentaneamente Can e Sanem. Durante la puntata di DayDreamer del 21 gennaio 2021, vedremo, ancora una volta, al centro dell’attenzione l’amore molto contrastato tra Can e Sanem. Quest’ultima però ha conosciuto Yigit, un ragazzo molto interessante che potrebbe cambiare la sua vita. E sarà proprio su Yigit che emergeranno nuovi dettagli. Ma, cerchiamo di capirne di più insieme. Anticipazioni puntata DayDreamer, Yigit nell’azienda di Can, il motivo! Durante la puntata di DayDreamer del 21 gennaio 2021, Huma avrà modo di conoscere i prodotti biologici di Mevkibe e Muzo. La ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Yigit sarà sempre più vicino a Sanem, inoltre si scoprirà qualcosa di alquanto sorprendente su di lui. Intanto, un ballo potrebbe far riavvicinare momentaneamente Can e Sanem. Durante ladidel 21, vedremo, ancora una volta, al centro dell’attenzione l’amore molto contrastato tra Can e Sanem. Quest’ultima però ha conosciuto Yigit, un ragazzo molto interessante che potrebbe cambiare la sua vita. E sarà proprio su Yigit che emergeranno nuovi dettagli. Ma, cerchiamo di capirne di più insieme. Anticipazioni, Yigit nell’azienda di Can, il motivo! Durante ladidel 21, Huma avrà modo di conoscere i prodotti biologici di Mevkibe e Muzo. La ...

