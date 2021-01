Crisi di governo, il 70% degli italiani la ritiene “una follia” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Crisi di governo è ormai appurata, in un sondaggio condotto da La Stampa si legge come gli italiani la ritengano una follia. L’ora della verità è quasi scattata: alle 17.30 Renzi, le ministre Bonetti e Bellanova ed il sottosegretario Scalfarotto comunicheranno alla stampa la propria decisione. Sapremo dunque se la delegazione di Italia Viva in questo governo Conte 2 darà le proprie dimissioni aprendo ufficialmente la Crisi di governo. Che si vada in questa direzione, tuttavia, appare quasi certo già da ieri sera, quando Renzi ha comunicato le proprie intenzioni ed ha rimandato alla Conferenza Stampa la comunicazione della decisione definitiva. La mossa del leader di Italia Viva ha generato una forte reazione non solo nel mondo politico, ma anche in ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ladiè ormai appurata, in un sondaggio condotto da La Stampa si legge come glila ritengano una. L’ora della verità è quasi scattata: alle 17.30 Renzi, le ministre Bonetti e Bellanova ed il sottosegretario Scalfarotto comunicheranno alla stampa la propria decisione. Sapremo dunque se la delegazione di Italia Viva in questoConte 2 darà le proprie dimissioni aprendo ufficialmente ladi. Che si vada in questa direzione, tuttavia, appare quasi certo già da ieri sera, quando Renzi ha comunicato le proprie intenzioni ed ha rimandato alla Conferenza Stampa la comunicazione della decisione definitiva. La mossa del leader di Italia Viva ha generato una forte reazione non solo nel mondo politico, ma anche in ...

fattoquotidiano : Crisi governo, Travaglio su La7: “Renzi fa finta di essere stato cacciato come fece Salvini al Papeete dopo aver bu… - fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - ninobosc : @graziano_delrio Con i problemi del paese impegnate le giornate a occuparvi di crisi governo - di_bilio : @ItaliaViva @TeresaBellanova @lucianonobili E la vostra idea per dare un contributo è creare la crisi di governo... Complimenti. -