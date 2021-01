Covid Juventus, chi recupera per Inter Juve? Novità su Cuadrado, De Ligt e Sandro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Covid Juventus – Il Covid continua a infettare sempre più calciatori. La Juventus ad oggi ha 3 postivi, dopo Ronaldo e McKennie di qualche mese fa. Tutte pedine importanti per Pirlo, ovvero Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt. Manca sempre meno a Inter Juventus e la preoccupazione sale. Tanti assenti per il tecnico tra infortunati e positivi. La speranza di recuperarli sparisce sempre più. Covid Juventus, chi recupera? Pessime notizie in questo senso per Andrea Pirlo. Infatit secondo quanto svelato da “Tuttosport” solo Alex Sandro ha avuto i sintomi del Covid e quindi avrà ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 13 gennaio 2021)– Ilcontinua a infettare sempre più calciatori. Laad oggi ha 3 postivi, dopo Ronaldo e McKennie di qualche mese fa. Tutte pedine importanti per Pirlo, ovvero, Alexe De. Manca sempre meno ae la preoccupazione sale. Tanti assenti per il tecnico tra infortunati e positivi. La speranza dirli sparisce sempre più., chi? Pessime notizie in questo senso per Andrea Pirlo. Infatit secondo quanto svelato da “Tuttosport” solo Alexha avuto i sintomi dele quindi avrà ...

