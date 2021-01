Aperitivo nel salotto di casa con il Prosciutto di San Daniele

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) In questo periodo storico incerto, è diventato quanto mai necessario aprirsi a nuove abitudini con un atteggiamento sereno. C’è un gran bisogno di esperienze nuove nell’ambito della routine quotidiana. Nei settori produttivi e specialmente in quello della ristorazione molte aziende sono state costrette a rivedere i piani e ad adattarsi a un modo diverso di proporre al pubblico la propria offerta. Si sono cercate strategie innovative per facilitare i contatti con i clienti, ricorrendo soprattutto all’ormai popolare servizio di delivery. Mercato del food delivery, la nuova frontiera Le aziende hanno già cominciato a cambiare i meccanismi di consegna, li stanno sempre più potenziando per venire incontro alle diverse esigenze del cliente. Per questo, si è scelto di puntare sul mercato del food delivery, cioè della consegna a domicilio di pasti preparati in ambiente di ristorazione. Il ...