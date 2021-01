Previsioni Meteo mercoledì 13 gennaio | torna il bel tempo, rialzo temperature (Di martedì 12 gennaio 2021) Nella giornata di mercoledì le Previsioni Meteo 13 gennaio, al nord in prevalenza soleggiato, salvo un po’ di variabilità sulle Alpi con nevicate intermittenti sui settori di confine centro-occidentali. Al centro… L'articolo Previsioni Meteo mercoledì 13 gennaio torna il bel tempo, rialzo temperature proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 12 gennaio 2021) Nella giornata dile13, al nord in prevalenza soleggiato, salvo un po’ di variabilità sulle Alpi con nevicate intermittenti sui settori di confine centro-occidentali. Al centro… L'articolo13il belproviene daweek.com.

3BMeteo : ??? Previsioni #meteo su @radiokisskiss al #PippoPeloShow ancora fase instabile specie al CentroSud. Maestrale in ri… - giannettimarco : RT @romatoday: Neve a Roma in settimana? Cosa dicono le previsioni #meteo - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: nuvoloso Temperature min 6 max 6 - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: nuvoloso min 6 max 6 - ilpost : Le previsioni meteo per mercoledì 13 gennaio -