NVIDIA: al CES annunciate la RTX3060 e la nuova generazione di schede video RTX per notebook (Di martedì 12 gennaio 2021) In occasione del CES 2021, l’evento annuale dedicato all’elettronica di consumo -quest’anno svolto in digitale -, NVIDIA ha presentato alcune novità, tra la nuova RTX 3060 -che si pone alla base dell’offerta di GPU con supporto al RayTracing di seconda generazione- ed il debutto sui notebook per gamers e per content creators delle schede video della serie RTX30 incluse le varianti Max-Q. La nuova RTX3060 va ad occupare una delle caselle più importanti nell’offerta di NVIDIA, quella della fascia media che attrae l’ampio pubblico che è in ricerca di una GPU che offra buone prestazioni ma con prezzi più contenuti. Il nuovo chip di NVIDIA sarà capace di 13 Shader TFLOPs, 25RT-FLOPs per il RayTracing e 101Tensor-TFLOPs per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) In occasione del CES 2021, l’evento annuale dedicato all’elettronica di consumo -quest’anno svolto in digitale -,ha presentato alcune novità, tra laRTX 3060 -che si pone alla base dell’offerta di GPU con supporto al RayTracing di seconda- ed il debutto suiper gamers e per content creators delledella serie RTX30 incluse le varianti Max-Q. Lava ad occupare una delle caselle più importanti nell’offerta di, quella della fascia media che attrae l’ampio pubblico che è in ricerca di una GPU che offra buone prestazioni ma con prezzi più contenuti. Il nuovo chip disarà capace di 13 Shader TFLOPs, 25RT-FLOPs per il RayTracing e 101Tensor-TFLOPs per ...

PlanetR7_ : NVIDIA CES 2021: tutti i nuovi giochi che supportano Ray Tracing, DLSS e Reflex - GamingTalker : CES 2021, Nvidia rivela nuovi giochi che supporteranno il DLSS e il ray-tracing - iLuca90 : #NVIDIA è pronta a raccontarci le novità del 2021 al #CES! Pronti? L'evento in streaming QUI: ???? - HDblog : NVIDIA GeForce RTX Game On: segui l'evento in streaming questa sera alle 18 - PCGamingit : AMD e NVIDIA - Segui gli eventi LIVE per il CES 2021 - -