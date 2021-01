Covid, Gismondo: “Rischio no immunità di gregge fino al 2024” (Di martedì 12 gennaio 2021) Valentina Dardari L’esperta ha spiegato che se si allungano i tempi scadrà la protezione anche per i soggetti già vaccinati A lanciare l’allarme questa volta Maria Rita Gismondo, microbiologa e direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano, che all’Adnkronos Salute non ha usato mezzi termini: “In Italia, con i numeri attuali, con le attuali capacità, non riusciremmo a raggiungere un'immunità di gregge contro Covid-19 fino al 2024". Una profezia non proprio auspicabile, ma secondo l’esperta il Rischio c’è eccome. La Gismondo ha infatti spiegato che questa è la prospettiva che ci dovremo attendere, tenendo conto sia del numero di dosi di vaccino che ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 12 gennaio 2021) Valentina Dardari L’esperta ha spiegato che se si allungano i tempi scadrà la protezione anche per i soggetti già vaccinati A lanciare l’allarme questa volta Maria Rita, microbiologa e direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano, che all’Adnkronos Salute non ha usato mezzi termini: “In Italia, con i numeri attuali, con le attuali capacità, non riusciremmo a raggiungere un'dicontro-19al". Una profezia non proprio auspicabile, ma secondo l’esperta ilc’è eccome. Laha infatti spiegato che questa è la prospettiva che ci dovremo attendere, tenendo conto sia del numero di dosi di vaccino che ...

La microbiologa Gismondo teme che l'immunità di gregge potrà essere raggiunta solo nel 2024. Meglio quindi allungare i tempi tra una dose e l'altra.

La microbiologa: «Allungando i tempi di vaccinazione, visto che i vaccini potrebbero coprirci per 8-10 mesi, finiremmo magari per "perdere" i vaccinati precedenti che saranno già scoperti» ...

