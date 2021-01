Concorso Guardia di Finanza 2021, 571 posti disponibili: date e modalità della prova (Di martedì 12 gennaio 2021) Il bando di Concorso per entrare nella Guardia di Finanza è stato pubblicato in Gazzetta: ci sono 571 posti disponibili, sia per il contingente ordinario sia per quello di mare. Bisogna presentare domanda entro fine gennaio, precisamente entro venerdì 29, ma non possono partecipare tutti. Ci sono infatti dei requisiti ben specifici, anagrafici e accademici. Concorso Guardia di Finanza 2021, 571 posti disponibili: chi può fare domanda Il Concorso promette l’assunzione di 571 posti per accedere al corso per allievi finanzieri, sia per il contingente ordinario sia per quello di mare. Di questi, 292 posti sono rivolti a cittadini italiani non in ferma ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 gennaio 2021) Il bando diper entrare nelladiè stato pubblicato in Gazzetta: ci sono 571, sia per il contingente ordinario sia per quello di mare. Bisogna presentare domanda entro fine gennaio, precisamente entro venerdì 29, ma non possono partecipare tutti. Ci sono infatti dei requisiti ben specifici, anagrafici e accademici.di, 571: chi può fare domanda Ilpromette l’assunzione di 571per accedere al corso per allievi finanzieri, sia per il contingente ordinario sia per quello di mare. Di questi, 292sono rivolti a cittadini italiani non in ferma ...

