Chi è Adriano Urso: Carriera e vita privata del mago del Jazz morto a Roma (Di martedì 12 gennaio 2021) Chi è Adriano Urso il famosissimo pianista Jazz scomparso nella serata del 10 Gennaio 2021? Il mondo della musica piange un mago Romano che nella serata di sabato sera è stato stronzato da un malore fatale. Stando alla ricostruzione sembrerebbe che la sua auto d’epoca si sia fermata improvvisamente per strada. Adriano Urso dopo diversi tentativi e insieme all’aiuto di un passate, ha cercato di rimettere in moto la sua auto ma lo sforzo gli è stato fatale. Un vuoto immaginabile quello che ha lasciato Andriano Urso all’interno della sua famiglia e nel mondo della musica Romana. Proprio per questo, ripercorriamo insieme la sua vita privata e i suoi grandi successi da musicista. Adriano ... Leggi su giornal (Di martedì 12 gennaio 2021) Chi èil famosissimo pianistascomparso nella serata del 10 Gennaio 2021? Il mondo della musica piange unno che nella serata di sabato sera è stato stronzato da un malore fatale. Stando alla ricostruzione sembrerebbe che la sua auto d’epoca si sia fermata improvvisamente per strada.dopo diversi tentativi e insieme all’aiuto di un passate, ha cercato di rimettere in moto la sua auto ma lo sforzo gli è stato fatale. Un vuoto immaginabile quello che ha lasciato Andrianoall’interno della sua famiglia e nel mondo della musicana. Proprio per questo, ripercorriamo insieme la suae i suoi grandi successi da musicista....

