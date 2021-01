Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Ida Platano a Riccardo… Ti Rovino! (Di lunedì 11 gennaio 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Ida torna in studio ed immediatamente scoppia un fortissimo litigio con Riccardo. Intanto Beatrice abbandona lo studio, gelosa dopo aver visto un’esterna tra Davide e Chiara… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, i telespettatori hanno assistito al ritorno di Ida. Quest’ultima è tornata in studio ed ha attaccato duramente Riccardo. Si è parlato a lungo anche di Davide, che ha scelto di andare in esterna con Chiara. Ecco tutti i dettagli. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Beatrice lascia lo studio! La Puntata si apre con Davide che ha deciso di andare in esterna con Chiara. Il tronista aveva due esterne ma ha scelto di farne una sola con lei, per ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 11 gennaio 2021)di: Ida torna in studio ed immediatamente scoppia un fortissimo litigio con Riccardo. Intanto Beatrice abbandona lo studio, gelosa dopo aver visto un’esterna tra Davide e Chiara… Nellaquotidiana di, i telespettatori hanno assistito al ritorno di Ida. Quest’ultima è tornata in studio ed ha attaccato duramente Riccardo. Si è parlato a lungo anche di Davide, che ha scelto di andare in esterna con Chiara. Ecco tutti i dettagli.di: Beatrice lascia lo studio! Lasi apre con Davide che ha deciso di andare in esterna con Chiara. Il tronista aveva due esterne ma ha scelto di farne una sola con lei, per ...

