Ultime Notizie Roma del 11-01-2021 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio no prepara il primo provvedimento delcon nuove limitazioni una stretta in particolare sulla Movida arrivata dopo gli ultimi episodi di assembramenti e feste illegali vietando l’asporto dai bar a partire dalle 18 ed estendendo il divieto di spostamento tra regioni anche nelle zone Gialle così come avvenuto dalle feste di Natale ad oggi confermato il coprifuoco dalle 22 sul tavolo c’è anche la possibilità di istituire una zona Bianca in cui poter riaprire tutto senza limiti 16 potrebbero riaprire ma soltanto nelle regioni Gialle rientro in classe oggi oltre che per i 5 milioni di studenti italiani delle materne elementari medie tornati sui banchi di giovedì scorso gennaio anche per i ragazzi delle superiori in Toscana e in Abruzzo in Valle D’Aosta che si ...