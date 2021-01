Ritorno a scuola, Bagni (CIDI): “Si poteva fare di più” (Di lunedì 11 gennaio 2021) "Si poteva fare di più. Oggi i nostri alunni sono adolescenti-convalescenti che hanno bisogno di scuola, per ritrovare anche solo briciole di quella sanamente noiosa routine quotidiana della vita scolastica che tutti abbiamo attraversato". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 gennaio 2021) "Sidi più. Oggi i nostri alunni sono adolescenti-convalescenti che hanno bisogno di, per ritrovare anche solo briciole di quella sanamente noiosa routine quotidiana della vita scolastica che tutti abbiamo attraversato". L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno scuola Scuola, le regioni «sconfessano» il governo: ritorno in classe alle superiori rinviato quasi ovunque Il Sole 24 ORE Sant’Anastasia, riapertura scuole, il sindaco: “Ogni plesso scolastico è stato messo in sicurezza”

Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di sant’Anastasia Dal prossimo 11 gennaio torneranno in classe gli alunni della scuola dell’infanzia e delle prime due classi della scuola primaria. A partire dal 1 ...

Scuole riaperte (a metà) ma nessuna folla sugli autobus: buona la prima

Il piano pero era calcolato sul rientro in classe del 75% dei ragazzi. Palloni (Ctt): «Nessuna criticità, ma è presto per valutare» ...

