“Oggi la Dad non funziona più | possiamo riaprire ma sono le regioni a decidere” spiega la Azzolina

"Oggi la didattica a distanza non può più funzionare. E' difficile per gli studenti comprendere perché non rientrano a scuola, capisco bene le loro frustrazione: la scuola è un diritto costituzionale se a me avessero tolto la scuola non sarei probabilmente qui". Ne è convinta la ministra Lucia Azzolina, che stamane lo ha ribadito intervenendo su Radio 1. Riguardo poi la Maturità, ha aggiunto, arriveranno "decisioni a breve. Come l'anno scorso, abbiamo chiesto agli studenti di farci delle proposte perché devono essere coinvolti" Azzolina: "Ho lanciato la dad ma non può durare troppo: crea un blackout sociale" "sono molto preoccupata: io ho voluto la Dad a marzo scorso, quando non c'era nulla, ma può funzionare per qualche settimana e Oggi è evidente che non può più

