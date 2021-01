Nuovo Gelo 1956, e la tempesta di neve in Spagna. Record di freddo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Immagini di repertorio.L’evento meteo di Madrid conferma che, con tempi di ritorno non noti, si potranno avere anche in futuro fenomeni atmosferici di freddo e neve eccezionali. L’ondata di Gelo che poi ha favorito le forti nevicate in Spagna, sono dovute all’interazione poi con aria più mite e umidissima proveniente dal Mar Mediterraneo. Quanto avvenuto è un elemento su cui riflettere, e che conferma quanto più volte è stato affermato dagli scienziati: l’estremizzazione climatica comporta la genesi di fenomeni atmosferici di maggiore intensità. In Spagna si fanno ricerche sulle nevicate storiche di Madrid, al fine di comprendere se l’evento atmosferico avvenuto nel finire di settimana può definirsi il maggiore degli ultimi cinquant’anni, o forse anche ben oltre. L’8 marzo 1971 si verificò una ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Immagini di repertorio.L’evento meteo di Madrid conferma che, con tempi di ritorno non noti, si potranno avere anche in futuro fenomeni atmosferici dieccezionali. L’ondata diche poi ha favorito le forti nevicate in, sono dovute all’interazione poi con aria più mite e umidissima proveniente dal Mar Mediterraneo. Quanto avvenuto è un elemento su cui riflettere, e che conferma quanto più volte è stato affermato dagli scienziati: l’estremizzazione climatica comporta la genesi di fenomeni atmosferici di maggiore intensità. Insi fanno ricerche sulle nevicate storiche di Madrid, al fine di comprendere se l’evento atmosferico avvenuto nel finire di settimana può definirsi il maggiore degli ultimi cinquant’anni, o forse anche ben oltre. L’8 marzo 1971 si verificò una ...

CSBacademy : ?? Nuovo Podcast! '81 Come aiutare i gatti di strada a superare il freddo e il gelo dell’inverno' su @Spreaker - cucciolopage7 : @Gfvip20202 Ora Di Nuovo Gelo ? - biljaic : @Vin_Spinola No ma ne so troppo poco per dirti chi. Io sono un iugonostalgica che aspetterebbe Nonno Gelo a capodan… - gelo_francesco : Nuovo Articolo: Dipendenza, Hikikomori e COVID-19. ?????? - Segnale_Orario : @umanesimo Però il massimo lo raggiunsi alla mia prima casa: mentre traslocavo incontro uno che mi dice 'ah, nuovo… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Gelo Nuovo gelo 1956, fa riflettere la tempesta di neve in Spagna. Ora record di freddo Meteo Giornale Covid Gela: 5 decessi in 3 giorni. Altri 40 positivi e 6 nuovi ricoveri

Sono attualmente 661 i contagiati a Gela, anche oggi 40 pazienti in più in cura domiciliare, e 6 nuovi ricoveri. Ancora un decesso. Nelle ultime 24 ore sono stati 78 i pazienti positivi al SARS CoV- ...

Neve e ghiaccio in tutta la Toscana Strade chiuse e rischio valanghe

Nevicate anche nella provincia di Firenze, in azione i mezzi spalaneve. La raccomandazione di Publiacqua: «Proteggete i contatori per evitare la rottura» ...

Sono attualmente 661 i contagiati a Gela, anche oggi 40 pazienti in più in cura domiciliare, e 6 nuovi ricoveri. Ancora un decesso. Nelle ultime 24 ore sono stati 78 i pazienti positivi al SARS CoV- ...Nevicate anche nella provincia di Firenze, in azione i mezzi spalaneve. La raccomandazione di Publiacqua: «Proteggete i contatori per evitare la rottura» ...