Napoleone: va all'asta la chiave della stanza di Sant'Elena dove è morto (Di lunedì 11 gennaio 2021) Londra, 11 gen. - (Adnkronos) - E' in vendita online dalla casa d'aste Sotheby's di Londra la chiave della stanza in cui Napoleone Bonaparte fu imprigionato dagli inglesi sull'isola di Sant'Elena. Il cimelio è offerto nell'anno in cui si ricorda il bicentenario della morte dell'imperatore francese. David McDonald, un esperto di Sotheby's, ha spiegato che si tratta di "un pezzo di metallo lungo 13 centimetri", di recente ritrovato "in una busta custodita all'interno di un baule di una casa scozzese". "La famiglia scozzese aveva sempre saputo di possedere quella chiave in qualche parte della casa ma da tempo non era più saltata fuori", ha raccontato McDonald. Un soldato di nome Charles Richard Fox, che si trovava sull'isola di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Londra, 11 gen. - (Adnkronos) - E' in vendita online dalla casa d'aste Sotheby's di Londra lain cuiBonaparte fu imprigionato dagli inglesi sull'isola di. Il cimelio è offerto nell'anno in cui si ricorda il bicentenariomorte dell'imperatore francese. David McDonald, un esperto di Sotheby's, ha spiegato che si tratta di "un pezzo di metallo lungo 13 centimetri", di recente ritrovato "in una busta custodita all'interno di un baule di una casa scozzese". "La famiglia scozzese aveva sempre saputo di possedere quellain qualche partecasa ma da tempo non era più saltata fuori", ha raccontato McDonald. Un soldato di nome Charles Richard Fox, che si trovava sull'isola di ...

TV7Benevento : Napoleone: va all'asta la chiave della stanza di Sant'Elena dove è morto... - guidovecchione : ' Guerra e Pace': la lenta saggezza del Generale Kutuzov, contrapposta all'eccesso di dinamismo di Napoleone, che… - Assaltoniglio : @EmpfindsamerS @titi_il @ruggine_la Io sono originario del paese dove mandarono in esilio la sorella di Napoleone m… - haelyn78 : 6 milioni all'anno. Netti. E 12 al parrucchino con la sinfrome di Napoleone che non può viverci senza. #Conte… - FaziEditore : In #PotenzaEBellezza seguendo la parabola di Napoleone e rivelando l’uomo nascosto all’ombra dell’imperatore, Elido… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoleone all Le mostre del 2021: Napoleone in autunno a Villa Manin, a Trieste la Matrioska e poi Kubrick fotografo Il Piccolo Napoleone: va all’asta la chiave della stanza di Sant’Elena dove è morto

Alla fine i discendenti di Fox hanno rinvenuto la chiave e hanno deciso di venderla all’asta. Sotheby’s ha stimato la ... “Vediamo spesso oggetti associati al nome di Napoleone: importanti dipinti o ...

“Lei mi parla ancora”, arriva in tv il nuovo film di Pupi Avati

MILANO (ITALPRESS) – Un nuovo film italiano targato Sky Original è pronto al debutto su Sky: lunedì 8 febbraio arriva in prima assoluta su Sky Cinema e in streaming su Now Tv “Lei mi parla ancora”, sc ...

Alla fine i discendenti di Fox hanno rinvenuto la chiave e hanno deciso di venderla all’asta. Sotheby’s ha stimato la ... “Vediamo spesso oggetti associati al nome di Napoleone: importanti dipinti o ...MILANO (ITALPRESS) – Un nuovo film italiano targato Sky Original è pronto al debutto su Sky: lunedì 8 febbraio arriva in prima assoluta su Sky Cinema e in streaming su Now Tv “Lei mi parla ancora”, sc ...