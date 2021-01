Monza – Cosenza, probabili formazioni e statistiche (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo la sosta invernale le squadre di Serie B tornano in campo e nel XVIII turno il Monza ospita il Cosenza all’U Power Stadium, la squadra di Brocchi è terza e vuole accorciare sulla capolista Empoli per centrare la promozione diretta mentre i calabresi vogliono tornare a vincere dopo la sconfitta rimediata proprio contro l’Empoli per provare ad uscire dalla zona playout. probabili formazioni di Monza – Cosenza Monza (4-3-2-1): Lamanna; Donati, Scaglia, Bettella, Augusto; Barilla, Scozzarella, Frattesi, Boateng, Carvalho; Gytkjaer A disposizione: Di Gregorio, Sommariva, Boloca, Lepora, Pirola, Sampirisi, Armellino, Barberis, Colpani, Fossati, Lombardi, Machin, Marin, Rigoni, Balotelli, Maric Allenatore: Brocchi Cosenza (3-4-1-2): ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo la sosta invernale le squadre di Serie B tornano in campo e nel XVIII turno ilospita ilall’U Power Stadium, la squadra di Brocchi è terza e vuole accorciare sulla capolista Empoli per centrare la promozione diretta mentre i calabresi vogliono tornare a vincere dopo la sconfitta rimediata proprio contro l’Empoli per provare ad uscire dalla zona playout.di(4-3-2-1): Lamanna; Donati, Scaglia, Bettella, Augusto; Barilla, Scozzarella, Frattesi, Boateng, Carvalho; Gytkjaer A disposizione: Di Gregorio, Sommariva, Boloca, Lepora, Pirola, Sampirisi, Armellino, Barberis, Colpani, Fossati, Lombardi, Machin, Marin, Rigoni, Balotelli, Maric Allenatore: Brocchi(3-4-1-2): ...

Monza - Cosenza è una delle sfide della XVIII giornata di Serie B, entrambe le squadre vogliono vincere per raggiungere i propri obiettivi ...

Verso Monza-Cosenza, soltanto terapie per Balotelli

L'attaccante, che si è fermato poco prima del fischio d'inizio della partita con il Lecce, sta cercando di recuperare dallo stiramento. Mario Balotelli potrebbe saltare la sfida con il Cosenza.

Monza - Cosenza è una delle sfide della XVIII giornata di Serie B, entrambe le squadre vogliono vincere per raggiungere i propri obiettivi ...L’attaccante, che si è fermato poco prima del fischio d’inizio della partita con il Lecce, sta cercando di recuperare dallo stiramento. Mario Balotelli potrebbe saltare la sfida con il Cosenza. Infatt ...