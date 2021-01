Microsoft presenta Surface Pro 7+: Intel Core di 11a gen e SSD removibile (Di lunedì 11 gennaio 2021) Microsoft, tramite un post su Windows Blog, ha da poco annunciato il nuovo Surface Pro 7+ for Business. Surface Pro 7+ Il nuovo Pro 7+, inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi Pro 8, è il classico 2-in-1 di Microsoft ed è pensato per gli utenti aziendali e dell’istruzione. Questo modello “Plus” presenta lo stesso design del suo predecessore e la sua novità più importante è uno sportellino nella parte posteriore del dispositivo che consente di rimuovere l’SSD. Inoltre, lato hardware sono state introdotte le seguenti novità: processori Intel Core di 11a generazione; grafica Intel Iris Xe. Caratteristiche principali: Display: schermo PixelSense da 12,3? con risoluzione 2736 × 1826 e formato 3:2. Processori Intel Core 11a ... Leggi su windowsinsiders (Di lunedì 11 gennaio 2021), tramite un post su Windows Blog, ha da poco annunciato il nuovoPro 7+ for Business.Pro 7+ Il nuovo Pro 7+, inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi Pro 8, è il classico 2-in-1 died è pensato per gli utenti aziendali e dell’istruzione. Questo modello “Plus”lo stesso design del suo predecessore e la sua novità più importante è uno sportellino nella parte posteriore del dispositivo che consente di rimuovere l’SSD. Inoltre, lato hardware sono state introdotte le seguenti novità: processoridi 11a generazione; graficaIris Xe. Caratteristiche principali: Display: schermo PixelSense da 12,3? con risoluzione 2736 × 1826 e formato 3:2. Processori11a ...

