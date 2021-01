Melissa Satta a caccia di saldi, imbacuccata per lo shopping in centro (Di lunedì 11 gennaio 2021) Guarita dal Covid e ufficialmente single, Melissa Satta si dedica allo shopping con un’amica. Approfittando dei saldi milanesi la ex velina si aggira tra le boutique di lusso del centro città. In poche ore riesce a trovare quel che cerca e carica in auto sacchi e sacchetti. Poi una pausa al bar e via di corsa a casa. Sportiva ma sempre superchic la Satta indossa un cappotto nero sopra una maxifelpa bianca abbinata alle sneakers e alla borsetta. In testa ha calato un cappello a falda larga che le copre il viso insieme alla mascherina rendendola irriconoscibile agli sconosciuti. Va di fretta, ma riesce a comprare e riempire un paio di buste nelle vie dello shopping milanese. Prima di tornare a casa si concede una sosta per un boccone in un bar con l’amica e infine ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 11 gennaio 2021) Guarita dal Covid e ufficialmente single,si dedica allocon un’amica. Approfittando deimilanesi la ex velina si aggira tra le boutique di lusso delcittà. In poche ore riesce a trovare quel che cerca e carica in auto sacchi e sacchetti. Poi una pausa al bar e via di corsa a casa. Sportiva ma sempre superchic laindossa un cappotto nero sopra una maxifelpa bianca abbinata alle sneakers e alla borsetta. In testa ha calato un cappello a falda larga che le copre il viso insieme alla mascherina rendendola irriconoscibile agli sconosciuti. Va di fretta, ma riesce a comprare e riempire un paio di buste nelle vie dellomilanese. Prima di tornare a casa si concede una sosta per un boccone in un bar con l’amica e infine ...

