Mattinata di caos sulla Pontina, 2 tamponamenti: traffico rallentato in entrambe le direzioni

Inizia in maniera caotica il lunedì mattina dei pendolari che percorrono la Pontina. A pochi minuti di differenza l'uno dall'altro, infatti, si sono verificati due tamponamenti. Il primo è avvenuto in direzione Latina, al chilometro 36, all'altezza dell'uscita per via Strampelli. Il secondo invece si è verificato in direzione Roma, al chilometro 27, all'altezza dello stabilimento Crick Crok di Pomezia. Non si conoscono ancora le esatte dinamiche dei due tamponamenti, ne' se ci siano persone ferite. Il traffico al momento è in aumento in entrambe le direzioni. Seguiranno aggiornamenti.

