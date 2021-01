Liga 2020 2021 | tris del Getafe sull’Elche | a segno Cucurella | Jaime Mata e Diaz

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Prosegue la diciottesima giornata dicon lo scontro delle zone basse della classifica fra ile Elche, vinto dagli uomini di Bordalas per 3-1. All’iniziale vantaggio di Guti rispondononel primo tempo enella ripresa con i padroni di casa rimasti in 10 al minuto 52 per l’espulsione di Marcone. Gli ospiti compiono un importante salto in avanti in classifica portandosi al dodicesimo posto a quota 20 punti ad una sola lunghezza da Levante e Atletico Bilbao, mentre l’Elche, reduce da tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque partite, non riesce a conquistare tre punti che gli avrebbero permesso di allontanarsi dal terzultimo posto. SportFace.