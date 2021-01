Kazuyoshi Miura senza limiti | giocherà a 54 anni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Sembra infinita la carriera di. Il giocatore giapponese, noto anche in Italia per aver militato nel Genoa durante la stagione 1994-1995, ha rinnovato, a 54, il suo contratto con lo Yokoama Fc, per quello che sarà il suo 36esimo campionato consecutivo da professionista. Kazuoyshi, carriera infinita?, che indosserà la maglia numero 11, ha firmato il contratto alle 11:11 dell’11 gennaio, dichiarando di voler partecipare al maggior numero di partite anche nel prossimo campionato. Ma c’è da giurare che metterà nel mirino un altro record, ovvero il goal realizzato dal calciatore più anziano nella J-League, che appartiene a Zico, segnato a 41e 3 mesi quando militava nella squadra del Kashima Antlers, nel 1994. Il ...