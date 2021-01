Governo, il reddito di Conte in calo di un milione di euro - Lamorgese la più ricca nel governo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ammonta a 158.474 euro il reddito dichiarato nel 2020 dal premier Giuseppe Conte relativo al periodo d'imposta 2019, il primo anno da lui interamente dedicato alle istituzioni, con un calo di quasi un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ammonta a 158.474ildichiarato nel 2020 dal premier Giusepperelativo al periodo d'imposta 2019, il primo anno da lui interamente dedicato alle istituzioni, con undi quasi un ...

LegaSalvini : ??QUESTO GOVERNO NON HA UN PIANO PER USCIRE DALLA CRISI. Quando a marzo ci sarà lo sblocco dei licenziamenti cosa pe… - MediasetTgcom24 : Governo, il reddito di Conte in calo di un milione di euro | Lamorgese la più ricca nel governo #GiuseppeConte… - speranza58 : RT @MediasetTgcom24: Governo, il reddito di Conte in calo di un milione di euro | Lamorgese la più ricca nel governo #GiuseppeConte https:… - Giusepp78278797 : Tiz 'Governo, il reddito di Conte in calo di un milione di euro'. Aiò 'Ora si capisce perché Renzi vuole la sua tes… - MarySpes : RT @lucabattanta: Fantastico quindi passeremo da un'imposta progressiva diretta ad una indiretta non progressiva in base al reddito. Dal go… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo reddito Governo, il reddito di Conte in calo di un milione di euro | Lamorgese la più ricca nel governo TGCOM Governo, il reddito di Conte in calo di un milione di euro | Lamorgese la più ricca nel governo

Nel 2020 il premier ha dichiarato 158.474 euro, mentre il ministro dell'Interno 229.160 euro. Il reddito della presidente del Senato Casellati cala a 256.739 euro, ma è più del doppio di quello di Fic ...

Governo: in 2019 reddito Conte scende a 158mila euro

Ammonta a 158.4848 mila euro il reddito del premier Giuseppe Conte nel 2019, il primo anno da lui interamente dedicato alle istituzioni, con un calo rispetto all'anno precedente, quando i primi mesi f ...

Nel 2020 il premier ha dichiarato 158.474 euro, mentre il ministro dell'Interno 229.160 euro. Il reddito della presidente del Senato Casellati cala a 256.739 euro, ma è più del doppio di quello di Fic ...Ammonta a 158.4848 mila euro il reddito del premier Giuseppe Conte nel 2019, il primo anno da lui interamente dedicato alle istituzioni, con un calo rispetto all'anno precedente, quando i primi mesi f ...