Governo: Bettini, 'Draghi utile in ogni momento ma non tiriamogli giacca' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Se si parla di un ipotetico Governo guidato da Mario Draghi bisogna valutare "primo se Draghi è disponibile. Io non tirerei la giacca ad una personalità così significativa ed importante che ci può venire utile in ogni momento per la Repubblica. Non credo che gettarlo in una mischia così confusa in questo momento possa aiutare". Lo ha affermato Goffredo Bettini, dirigente del Pd, ospite di 'Zapping', su Radiouno Rai. "Noi abbiamo già avuto esperienze tecniche -ha aggiunto- di grandi personalità, con Monti, però alla fine non sono andate troppo bene, perchè questa rinuncia della politica a fare quello che deve fare non aiuta la democrazia, aiuta invece quella sfiducia nei confronti della democrazia che è il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Se si parla di un ipoteticoguidato da Mariobisogna valutare "primo seè disponibile. Io non tirerei laad una personalità così significativa ed importante che ci può venireinper la Repubblica. Non credo che gettarlo in una mischia così confusa in questopossa aiutare". Lo ha affermato Goffredo, dirigente del Pd, ospite di 'Zapping', su Radiouno Rai. "Noi abbiamo già avuto esperienze tecniche -ha aggiunto- di grandi personalità, con Monti, però alla fine non sono andate troppo bene, perchè questa rinuncia della politica a fare quello che deve fare non aiuta la democrazia, aiuta invece quella sfiducia nei confronti della democrazia che è il ...

borghi_claudio : Mamma mia che schifezza... Tutto sto casino per mettere BETTINI sottosegretario facendo fuori l'unico passabile del… - Linkiesta : Per restare a Palazzo Chigi il premier sta concedendo qualsiasi cosa a Renzi. Ma il senatore di Italia viva rilanc… - TV7Benevento : Governo: Bettini, 'da Fi possibili sostegni non isolati, posizioni liberali vicine a Renzi e Calenda'... - TV7Benevento : Governo: Bettini, 'Draghi utile in ogni momento ma non tiriamogli giacca'... - eziomauro : Crisi di governo, Bettini: 'Una parte di FI nella maggioranza? Non è eresia'. Conte: 'Domani sera C… -