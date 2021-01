Gli ospiti in case private: come cambia la regola (Di lunedì 11 gennaio 2021) Valentina Dardari Nuovo Dpcm e spostamenti. Nei fine settimana nelle varie regioni varranno le regole della fascia di appartenenza In arrivo il nuovo Dpcm e le regole per quanto riguarda gli spostamenti e gli ospiti in case private. Il ministro della Salute Roberto Speranza, durante la riunione tra governo e Regioni ha illustrato ai governatori le nuove norme contenute nel Dpcm che sarà in vigore da sabato prossimo, 16 gennaio. ospiti in case di amici e parenti “Per quanto riguarda gli ospiti a casa pensiamo di conservare la norma che abbiamo applicato nelle feste” ha precisato Speranza, ovvero, la possibilità di andare in due adulti, anche con minori di anni 14 e persone disabili o non autosufficienti, questi non verranno infatti conteggiati, in case ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Valentina Dardari Nuovo Dpcm e spostamenti. Nei fine settimana nelle varie regioni varranno le regole della fascia di appartenenza In arrivo il nuovo Dpcm e le regole per quanto riguarda gli spostamenti e gliin. Il ministro della Salute Roberto Speranza, durante la riunione tra governo e Regioni ha illustrato ai governatori le nuove norme contenute nel Dpcm che sarà in vigore da sabato prossimo, 16 gennaio.indi amici e parenti “Per quanto riguarda glia casa pensiamo di conservare la norma che abbiamo applicato nelle feste” ha precisato Speranza, ovvero, la possibilità di andare in due adulti, anche con minori di anni 14 e persone disabili o non autosufficienti, questi non verranno infatti conteggiati, in...

