Damiano Carrara | lo Chef di Real Time ha capitolato?

Damiano Carrara ha postato uno scatto su Instagram che ha letteralmente fatto impazzire i fan, non era mai successo qualcosa del genere: ecco cosa è successo. La vita sentimentale di Damiano Carrara è rimasta un vero mistero per molto tempo, poi, complici anche le vacanze di Natale, il giovane Chef ha deciso di sbottonarsi, pubblicando uno scatto in compagnia della sua fidanzata. Un evento senza precedenti, molti erano tuttavia rimasti delusi non potendo vedere a pieno il viso della donna che è riuscita a conquistare il cuore dello Chef più amato della televisione italiana e volto di successo di Real Time.

unaserpe : Purtroppo devo ammetterlo: Carinissima la ragazza di Damiano Carrara - Lightwondale_ : RT @dreaminhogvarts: L'ultima foto Instagram di Damiano Carrara ci ha svelato il volto della vera preferita di Dio - giuliaefd : RT @HyperPixie_: Damiano Carrara ha postato una foto con la ragazza e il mio cuore ha fatto crack - ninakreuz : Primo selfie di coppia per Damiano Carrara first reaction sciok - bavdhabits : Non riesco ancora a digerire che Damiano Carrara è fidanzato?? -

